Drenthe wil dat Friesland gaat meebetalen aan Groningen Airport Eelde

Groningen Airport Eelde (foto: archief RTV Drenthe)

ASSEN - De provincie Drenthe wil dat de Friezen gaan bijdragen aan de ontwikkeling van Groningen Airport Eelde (GAE).

Gedeputeerde Staten hebben geen bedrag genoemd. Loco-commissaris van de koning Henk Brink wil eerst eens polsen of de Friezen er iets voor voelen.



Leeuwarden Culturele Hoofdstad van Europa

Friese ondernemers vinden volgens Brink de in standhouding en ontwikkeling van Groningen Airport Eelde belangrijk. Gedeputeerde Staten van Drenthe doen nu een beroep op de Staten van Friesland, omdat duidelijk is dat de aandeelhouders van de luchthaven willen investeren in de doorontwikkeling van GAE. Brink voert als extra argument aan dat Leeuwarden in 2018 Culturele Hoofdstad van Europa is en dan is een luchthaven dichtbij van belang.



Nee

Officieel zijn de Friezen nog nooit om een bijdrage gevraagd. Maar het is al wel eens gepolst. De Friese gedeputeerde Sander de Rouwe zei eind oktober vorig jaar resoluut nee. Volgens Rouwe wil Friesland geen geld bijdragen, maar ook geen aandeelhouder worden.



GS van Friesland laat weten de brief nog niet te hebben ontvangen. Van een bijdrage aan exploitatietekorten van de luchthaven kan al helemaal geen sprake zijn laat een woordvoeder van gedeputeerde De Rouwe vandaag weten.

Door: Serge Vinkenvleugel