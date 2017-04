Rechtbank: Agressieve Meppeler hoeft niet terug de cel in

ASSEN/MEPPEL - Een 40-jarige man uit Meppel, die twee bierglazen kapotdrukte in de hals van een 19-jarige man hoeft niet terug de cel in. Dat bepaalde de rechtbank in Assen vandaag.

De rechtbank vindt dat er genoeg bewijs is voor de poging tot doodslag, maar ook dat de man met 121 dagen al lang genoeg in voorarrest heeft gezeten.Ze veroordeelde hem tot 360 dagen cel, waarvan 239 voorwaardelijk met een proeftijd van drie jaar. Daarnaast moet hij wel 240 uur taakstraf uitvoeren, zich laten behandelen en mag hij geen alcohol meer drinken.Tijdens een woordenwisseling in een cafégedeelte van discotheek Lord Nelson drukte de man in augustus vorig jaar totaal onverwacht de volle bierglazen met geweld kapot in de hals van het slachtoffer. Hij weigerde het slachtoffer daarna los te laten. Er moesten portiers en omstanders aan te pas komen om hem te bevrijden.Het slachtoffer werd behandeld in een ziekenhuis en kon met 32 hechtingen weer naar huis. Volgens getuigen was de 40-jarige man erg dronken. Zelf zei hij tijdens de rechtszaak dat hij zich niks van het geweld kon herinneren.Ondanks het ernstige misdrijf houdt de rechtbank er rekening mee dat de man nauwelijks eerder met justitie in aanraking is geweest, ondanks zijn ontslag een nieuwe baan heeft gevonden, uit zichzelf een schadevergoeding aan het slachtoffer heeft betaald en ook zelf al in behandeling is gegaan bij een psychiater. Daarom vindt ze dat de man niet meer terug de cel in hoeft.