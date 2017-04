Cel voor vijf kilo drugs in Emmer loods

De drugs had een straatwaarde van 50.000 euro (foto: RTV Drenthe)

ASSEN/EMMEN - Een 33-jarige man uit Emmen is veroordeeld tot twintig maanden cel, waarvan tien voorwaardelijk voor het bezit van vijf kilo harddrugs en het witwassen van geld en een boot. Ook moet hij zich psychiatrisch laten behandelen.

In twee garageboxen die de man huurde in een loods aan de Bokslootdwarsweg in Emmen werd op 15 december bijna vijf kilo drugs gevonden, waarvan 4,5 kilo speed met een straatwaarde van zo’n 50.000 euro.



Witwassen

De rechtbank vindt ook te bewijzen dat hij de boot en 1500 euro contant geld heeft witgewassen, omdat de man de herkomst ervan niet kan verklaren.



Dat de drugs van hem waren, heeft hij altijd ontkend. Hij zegt dat hij het moest bewaren voor een vriend, die hij niet bij naam wil noemen.



Op het spoor

De politie kwam de man op het spoor nadat het Team Criminele Inlichtingen meerdere tips over hem kreeg. Die hadden de strekking dat de man in de drugs handelde. Daarvoor is niet genoeg bewijs gevonden.



Uit het onderzoek bleek volgens het Openbaar Ministerie dat 52.000 euro aan spullen en inkomsten niet te rijmen viel met zijn beperkte uitkering. Het OM eiste twee weken geleden dat hij dat bedrag terugbetaalt aan de staat.



De rechtbank vindt dat voor een veel kleiner bedrag te bewijzen is dat de man dat met criminele activiteiten heeft verdiend: bijna 3600 euro. Dat bedrag moet de man dan ook terugbetalen, de rest niet.