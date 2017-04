Korting op huis bij energieneutraal bouwen in Aa en Hunze

Inwoners kunnen van de gemeente korting krijgen op een kavel (foto: archief RTV Drenthe)

GIETEN - Inwoners van de gemeente Aa en Hunze die een kavel van de gemeente kopen en daarop een energieneutrale woning bouwen, kunnen korting krijgen.

De korting is tien procent van de kavelprijs, met een maximum van vijfduizend euro. Deze regeling is één van de nieuwe duurzaamheidsregelingen van de gemeente.



"Het is verstandig om een woning die nu gebouwd wordt, energieneutraal te bouwen. Deze duurzaamheidsregeling is bedoeld om inwoners het laatste zetje te geven. Om in aanmerking te komen voor de korting moet de woning een EPC-waarde van nul hebben. Dit betekent dat de woning ongeveer even veel energie opwekt als verbruikt", laat wethouder Co Lambert weten.



Inwoners kunnen voor de regeling in aanmerking komen als ze bij de aanvraag van de omgevingsvergunning kunnen aantonen dat ze duurzaam gaan bouwen.