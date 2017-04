Twee nieuwe diersoorten voor Wildlands in Emmen

Wildlands in Emmen krijgt binnenkort Peruaanse doodshoofdapen (foto: Pixabay.com)

EMMEN - Wildlands heeft er twee nieuwe diersoorten bij. Vanaf morgen zijn er uilen te spotten en ook lopen er binnenkort doodshoofdapen rond.

De gevleugelde dieren komen in de Uilenspot in het Nortica-gedeelte. Het gaat om de grijze Laplanduil en de sneeuwuil. Bezoekers van het park leren in het gebied meer over de beesten, zo krijgen ze bijvoorbeeld antwoord op de vraag waarom ze hun kop omdraaien en hoe ze zo geruisloos kunnen vliegen.



Behalve de uilen kunnen bezoekers binnenkort ook kijken naar Peruaanse doodshoofdapen. Deze zijn te bekijken in de Rimbula. De beesten zitten op dit moment nog in een verlaten winkeltje in het park, maar worden binnenkort los gelaten.

Door: Ronald Oostingh