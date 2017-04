Opnieuw 4 miljoen voor innovatie bij noordelijk MKB

Een subsidie van 4 miljoen is beschikbaar voor innovatieve ideeën (foto: Pixabay)

ASSEN - Noordelijke ondernemers met innovatie-ideeën kunnen weer steun krijgen van de provincies Drenthe, Groningen en Friesland.

De subsidie is vooral om te onderzoeken of een nieuw product, een nieuwe dienst of ander productieproces haalbaar is. De drie provincies stellen via het Samenwerkingsverband Noord-Nederland (SNN) 4 miljoen euro beschikbaar.



Belangrijk voor Drents MKB

Drenthe heeft veel Midden en Klein bedrijf en daarom vindt de provincie Drenthe de subsidieregeling belangrijk. Bedrijven kunnen maximaal 10.000 euro aanvragen voor een innovatief project. Ook kunnen ze een externe deskundige inschakelen bij een vraag over een nieuw product of nieuwe dienst.



Verder kunnen bedrijven maximaal 25.000 euro krijgen voor kosten die ze moeten maken voor onderzoek naar de haalbaarheid van een project.

Door: Serge Vinkenvleugel