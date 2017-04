Aspergeseizoen officieus al lang bezig

(foto: RTV Drenthe/Robbert Oosting) (foto: RTV Drenthe/Robbert Oosting) (foto: RTV Drenthe/Robbert Oosting)

VEENHUIZEN - Vandaag is het officiële begin van het aspergeseizoen. Maar officieus was de start al weken geleden, want steeds meer aspergekwekers versnellen de groei en kunnen eerder oogsten.

In Limburg oogsten aspergekwekers al eerder, zegt aspergekweker Hermen Hoorn uit Veenhuizen. "We zitten hier wat hoger dan in Limburg en dat scheelt al gauw een paar graden en per graad scheelt dat een week. In Limburg zitten ook de meeste kwekers en die hebben niet zoveel geduld dat ze op ons wachten."



En dus liggen de asperges al weken in de winkel en staan ze al net zolang op het menu van restaurants. Hoorn levert ook al sinds eind maart asperges aan een restaurant in Tynaarlo.



Veldverwarming

Hoorn: "Ik heb daar een veld asperges naast een mestvergistingsinstallatie. Met de restwarmte verwarmen we de grond en daardoor hoeven we het niet alleen van de zon te hebben. Maar we kunnen zo wel aansluiten bij de start van de oogst in Limburg."



Seizoensgroente

De asperges die al in de winkel liggen komen over het algemeen ook van verwarmde velden. "Tegenwoordig gaat het verder en verder en komen asperges ook uit de kas. Je kunt daardoor al in februari asperges hebben. En dat gaat me eigenlijk wel te ver, want het blijft een seizoensgroente. En dat is wel een beetje de charme van de asperge."



Het aspergeseizoen duurt in elk geval tot 21 juni. "Na de langste dag moet je ook stoppen met steken om de plant de rust en de ruimte te geven om weer bij te komen. Anders geeft die het jaar later niet zoveel scheuten."



Drentse promotiecampagne

In Drenthe groeit het aantal akkers waar asperges worden gekweekt langzamer dan in Limburg. Maar toch hebben vijf Drentse aspergekwekers nu hun krachten gebundeld voor een gezamenlijke promotiecampagne voor de Drentse asperge.



"De officiële start van het aspergeseizoen is vooral bedoeld om de mensen wakker te maken. Het is weer lente en je kunt weer van asperges genieten en die komen ook van Drentse bodem", zegt Hoorn.

Door: Hielke Meijer