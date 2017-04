Studenten onderzoeken hergebruik van grondstoffen

Hbo-studenten doen onderzoek, mbo-studenten voeren de plannen uit (foto: Steven Stegen)

ASSEN - Hoe kun je grondstoffen optimaal hergebruiken? In het Noordelijk Innovatielab Circulaire Economie (NICE) in Meppel broeden studenten op deze vraag.

De studenten kijken naar toepassingen voor in de bouw en industrie. Ook Drentse bedrijven doen mee.



Onderzoek

Hbo-studenten doen in het lab onderzoek en maken plannen van materialen die door de natuur worden afgebroken, zoals bij hennepwoningen. Dat zijn duurzame en energiezuinige woningen. Studenten van het mbo voeren de plannen uit en testen de plannen.



Een ander voorbeeld is projectinrichter Vepa. In Emmen worden bureaubladen gemaakt van berngras en in Hoogeveen worden van oude PET-flessen zittingen van stoelen gemaakt.



Kwartiermaker

Om het optimaal inzetten en hergebruiken van grondstoffen te stimuleren heeft de provincie een kwartiermaker bij het innovatielab aangesteld: Alex van Oost. Hij moet het NICE beter op de kaart zetten en het hergebruiken van producten en grondstoffen stimuleren.

Door: Serge Vinkenvleugel Correctie melden