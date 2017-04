Meer mannen in Drenthe doen onderzoek naar soa

In Drenthe lieten vorig jaar 951 mensen zich onderzoeken op een soa (foto: Pixabay.com)

ASSEN - Het aantal mannen dat zich bij de GGD meldt voor een soa-onderzoek is gestegen in onze provincie. Dat blijkt uit de soa-cijfers over 2016 die vandaag bekend zijn gemaakt.

In Drenthe lieten 951 mensen zich onderzoeken op een seksueel overdraagbare aandoening. "Als je die 951 een beetje opdeelt, dan zie je dat het fiftyfifty is als het gaat om de groep mannen en de groep vrouwen. In Groningen ligt het anders, daar zijn veel meer vrouwen die testen", zegt Fokke Postma van de GGD.



Mannen

Volgens Postma heeft er een verschuiving plaatsgevonden in het afgelopen jaar van mensen die zich hebben laten onderzoeken. "Waarschijnlijk wat minder jongeren en wat meer mannen die seks hebben met mannen."



Vooral die groep van mannen, die seks hebben met andere mannen probeert de GGD alert te maken op een soa-onderzoek. "Daarom hebben we ingezet op inloopspreekuren, maar ook ander soortige spreekuren, bijvoorbeeld via internet een afspraak maken. Sommige mannen weten niet eens dat ze best veel risico lopen op een soa."



Aandacht

"Het is soms erg pionieren, van hoe gaan wij die mannen allemaal vinden en waar vinden we die dan allemaal? Dus juist veel aandacht besteden aan het onderwerp binnen die doelgroep is belangrijk", zegt Postma.



De meest voorkomende soa in Drenthe is chlamydia. Op de tweede plek staat gonorroe.