'Investeer in verkeersituatie als supermarkt Ter Borch doorgaat'

EELDERWOLDE - Als in de wijk Ter Borch bij Eelderwolde de plannen voor een grote supermarkt doorgaan, dan wil het college dat er fors wordt geïnvesteerd in de verkeerssituatie rondom de scholen in de wijk. Dat besloot B&W vanochtend.

Gisteravond was er een informatiebijeenkomst waar ook werd gesproken over de nieuwe supermarkt. Hier deed wethouder Nina Hofstra (VVD) de toezegging dat de Borchsingel verkeersveiliger gemaakt moet worden bij de komst van de supermarkt.In het plan staat dat fietsers en voetgangers zo veel mogelijk gescheiden worden van het autoverkeer, omdat de fiets- en voetpaden bij de scholen worden verbreed. Daarnaast komt er aan de overkant, tussen de Woltsingel en de Bakkerslaan, een nieuw fiets- en voetpad.In het huidige plan zit een kiss-and-ride-strook, waar auto's kunnen staan om mensen af te zetten. In het nieuwe plan komt aan de andere kant van de weg nog eenzelfde strook. Zo rijden minder auto's het parkeerterrein bij de scholen op.Op het terrein van de supermarkt staat een fietsverbinding in het ontwerp vanaf de Ter Borchlaan, tussen het gezondheidscentrum en CBS De Rietzanger door, naar het parkeerterrein van de scholen. Dit moet er ook voor zorgen dat kinderen veiliger naar school kunnen fietsen.Gisteravond werden ook de tekeningen van de nieuwe supermarkt gepresenteerd. De wijk is verdeeld over het plan van een grote supermarkt. Een van de pijnpunten was de verkeersveiligheid rondom de Borchsingel.- ' Megasupermarkt Ter Borch slecht voor winkeliers Tynaarlo'