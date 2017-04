Jacques Tichelaar neemt op 8 mei afscheid van de provincie

ASSEN - Oud-commissaris van de Koning Jacques Tichelaar neemt op maandag 8 mei afscheid van de provincie Drenthe.

Tichelaar was in eerste instantie niet happig op een afscheidsreceptie, vanwege de manier waarop hij afgetreden is. Tichelaar raakte in opspraak nadat ophef was ontstaan over zijn dubieuze rol bij een klus die door de provincie werd gegund aan zijn schoonzus. Statenbreed werd het vertrouwen in hem opgezegd.Gedeputeerde Staten hebben hem over de streep getrokken, omdat er toch veel mensen zijn die hem willen bedanken voor wat hij heeft gedaan als commissaris.De PvdA'er was sinds 2009 commissaris in Drenthe. Komende zaterdag is Tichelaar te gast in het radioprogramma Cassata. Dan kijkt hij met presentatrice Margriet Benak terug op zijn acht jaar als commissaris van de koning in Drenthe.Tichelaar neemt op 8 mei afscheid in Gasterij de Schildhoeve in Fluitenberg tussen 16.00 uur en 18.00 uur.