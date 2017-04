Miedema leidt Oranje met twee doelpunten langs IJsland

Miedema schiet de 2-0 binnen (foto: ANP/Koen van Weel)

VOETBAL - De Nederlandse voetbalvrouwen hebben vanavond de oefenwedstrijd tegen IJsland met 4-0 gewonnen. Vivianne Miedema uit Hoogeveen was op dreef en scoorde twee keer.

Op De Vijverberg in Doetinchem was Oranje veel beter dan IJsland, maar in de beginfase lieten de Oranjeleeuwinnen na om snel weg te lopen bij hun tegenstander.



Miedema trefzeker

Na drie gemiste grote kansen, was het halverwege de eerste helft wel raak. Miedema kopte een vrije trap van Tessel Middag in het doel. In de 52e minuut was de aanvalster van FC Bayern München opnieuw trefzeker, dit keer na voorbereidend werk van Jackie Groenen. Lieke Martens en een eigen doelpunt zorgden voor de eindstand van 4-0.



Voorbereiding op EK

De Nederlandse vrouwen zijn in voorbereiding op het Europees kampioenschap, dat in juli in eigen land begint. Vorige week vrijdag was Frankrijk, de nummer drie van de wereld, in een oefenduel in Utrecht met 2-1 te sterk. Oranje speelt op het EK in een groep met Frankrijk, Oostenrijk en Zwitserland.



Vrijdag 9 juni oefent Nederland nog tegen Japan.