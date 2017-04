Geen bekerfinale Hurry-Up: Aalsmeer wint met 28-31

Hurry-Up haalde de finale van de beker niet

HANDBAL - Hurry-Up is er niet in geslaagd de finale van de landelijke beker te bereiken. In eigen hal bleek Aalsmeer met 28-31 te sterk.

Het was voor Hurry-Up de eerste van drie halve finales. Naast de beker speelt de formatie van trainer/coach Martin Vlijm ook de halve finale van de EHF-Cup (tegen Sporting Club Portugal) en de halve finale om het kampioenschap tegen LIONS.



later meer...

Door: Niels Dijkhuizen Correctie melden