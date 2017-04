Geen bekerfinale Hurry-Up: Aalsmeer wint met 31-28

Hurry-Up haalde de finale van de beker niet (foto: RTV Drenthe)

HANDBAL - Hurry-Up is er niet in geslaagd de finale van de landelijke beker te bereiken. In Zwartemeer bleek Aalsmeer met 31-28 te sterk.

Het was voor Hurry-Up de eerste van drie halve finales. Naast de beker speelt de formatie van trainer/coach Martin Vlijm ook de halve finale van de EHF-Cup (tegen Sporting Club Portugal) en de halve finale om het kampioenschap tegen LIONS.



Voorsprong van vier

Hurry-Up startte voortvarend tegen de ploeg die in de kwartfinale te sterk was voor E&O. De opbouwrij, met Ronald Suelmann, Vaidas Trainavicius en Joel Huesmann, scoorde gemakkelijk en ook hoekspelers Bart Mik en Tommie Falke vonden veelvuldig het net. De 12-8 stand, halverwege de eerste helft, was dan ook een terechte afspiegeling.



Dekking niet op orde

Daarna maakte de thuisploeg drie technische fouten en scoorde Aalsmeer wel vier simpele treffers, waardoor de voorsprong volledig teniet gedaan werd. Via Falke kwam Hurry-Up wel weer op twee punten voorsprong, maar ook daarna bleef het verdedigend chaotisch aan de kant van de thuisclub. Aalsmeer speelde slim, geduldig en vond continu een gaatje om te schieten, waardoor het bij rust 18-18 stond.



Aalsmeer op voorsprong

Bij 18-19, kort na rust, kwam Aalsmeer voor het eerst op voorsprong en die voorsprong liep op tot 21-24 na tien minuten.



Rentree Paul Schuiling

Met Paul Schuiling, die zijn rentree maakte, in de ploeg voor Bart Mik ("Voor meer agressiviteit", aldus Vlijm) kwam Hurry-Up weer terug tot 24-24.



Teveel spelers niet in topvorm

Aalsmeer was niet onder de indruk. Die ploeg bleef geconcentreerd en georganiseerd in de dekking, met een prima keepende Marco Verbeij als sluitpost. Hurry-Up kwam steeds moeizamer door die dekking en werd meer en meer afhankelijk van Trainavicius. Suelmann bleek niet in allergrootse vorm en datzelfde gold voor Huesmann en Boonstra, die maar mondjesmaat bediend kon worden aan de cirkel. Aan de andere kant had de thuisploeg haar handen vol aan cirkelspeler Samir Benghanem en ook op de schutters Kevin Hooijman en Remco van Dam, continu bediend door Wai Wong, had Hurry-Up geen antwoord klaar.



Beslist

Zes minuten voor tijd viel de beslissing toen Aalsmeer, kort na de eigen time-out, de 26-29 scoorde. Hurry-Up kwam via Thies Berendsen (die het laatste kwartier speelde voor Huesmman) nog terug tot 27-29. Bij 27-30 verdween het laatste restje geloof, waarna Falke nog wel iets terug mocht doen. Het laatste woord was echter voor Aalsmeer: 28-31.



Topscorers Hurry Up: Trainavicius 7, Falke 6, Suelmann 5, Huesman 4, Mik 2, Boonstra 2, Schuiling 1 en Berendsen 1.

Door: Niels Dijkhuizen