Oplossing voor drukke treinen in het weekend

ASSEN - De NS gaat binnenkort in het weekend extra treinen inzetten op het traject tussen Groningen en Zwolle. Dat bevestigt regiodirecteur van de NS, Ineke van Gent.

De treinen worden ingezet nadat er klachten waren van overvolle treinen op dit traject. Niet alleen 's weekends, maar ook doordeweeks spelen de problemen.Vooral tijdens de spits zijn de treinen tussen Groningen en Zwolle doordeweeks overvol. De NS is bezig om de problemen in kaart te brengen. Daarna wordt gekeken naar een oplossing.Loco-commissaris van de koning, Henk Brink is blij dat er een oplossing is. "Ik vind het mooi dat de NS in ieder geval het probleem erkent en dat de klachten serieus worden genomen. Het probleem voor de weekenden lijkt hiermee opgelost."De problemen met de overvolle treinen zijn ontstaan nadat de nieuwe dienstregeling in december vorig jaar werd ingevoerd. Maandag gaf de NS aan de problemen lastig op te kunnen lossen, omdat er te weinig treinstellen beschikbaar zijn.Vanaf volgende week rijden er geen treinen tussen Groningen en Hoogeveen. Dan wordt het spoor aangepast, zodat er ruimte komt voor een extra trein tussen in de spits tussen Groningen en Assen.