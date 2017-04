Bermbrand aan de Middenweg in Assen

De brandweer is uitgerukt voor een bermbrand in Assen (foto: Persbureau Meter) Brand in een berm aan de Middenweg in Assen (foto: Herman van Oost)

ASSEN - De brandweer is dinsdagavond uitgerukt voor een brand in een berm aan de Middenweg in Assen. Rond kwart voor negen kwam de melding binnen.

Hoe de brand is ontstaan, is nog onduidelijk.