Coevorden wil 900 lichtmasten verwijderen

Coevorden wil 900 lantaarnpalen verwijderen (foto: Pixabay.com)

COEVORDEN - In de gemeente Coevorden gaan de komende tijd zo’n 900 lantaarnpalen verdwijnen. Ook komen er uiteindelijk overal LED-lampen en zal verlichting vaker worden gedimd. De gemeenteraad lijkt unaniem met die plannen te gaan instemmen.

Het verlichtingsplan werd in de raadscommissie besproken en leverde nauwelijks discussie op.



Inwoners betrekken

Alle fracties kunnen zich vinden in het plan van het college. “Het is de bedoeling om inwoners en verenigingen van plaatselijk belang zo veel mogelijk bij de uitvoering te betrekken”, aldus wethouder Jeroen Huizing.



LED-verlichting

Alle bestaande verlichting moet binnen nu en vijf jaar door LED-verlichting worden vervangen, met uitzondering van de 900 lichtmasten die gaan verdwijnen. Die nieuwe verlichting kan tussen elf uur 's avonds en zes uur 's ochtends gedimd worden. Op tijden dat veel scholieren van fietspaden gebruik maken, komt er juist extra licht.



400.000 euro

Coevorden verwacht de komende vijf jaar jaarlijks ruim vier ton kwijt te zijn aan openbare verlichting. Daar staat een bezuiniging op energielasten en onderhoud tegenover. Na die vijf jaar zijn zo veel masten vervangen dat er nog maar ruim een ton per jaar aan investeringen nodig is.

