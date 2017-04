Ambitieuze binnenstadsvisie voor Assen: 1200 extra banen

ASSEN - De Drentse hoofdstad moet in de top 25 van aantrekkelijke Nederlandse steden komen te staan. Ook moeten er 1200 nieuwe arbeidsplaatsen bij komen.

"Een stevige ambitie," erkent Bas Doets, procesmanager van de binnenstadsvisie voor Assen. Vanavond werd de visie gepresenteerd voor een overvolle zaal geïnteresseerden. Het plan is een samenwerking van ondernemers, vastgoedontwikkelaars, (culturele) instellingen en de gemeente.Assen staat op dit moment op nummer 53 in de lijst van aantrekkelijke Nederlandse steden en kampt met veel leegstand . Eén van de speerpunten in de visie is om een compact centrum te krijgen dat goed bereikbaar is.Als eerste wil Doets aan de slag met de winkels direct rond het Koopmansplein. "De eerste keer dat ik door Assen liep wist ik eigenlijk niet waar ik heen moest. Dat moet veranderen, we moeten duidelijke aanlooproutes krijgen.Daarnaast moet het Koopmansplein het kloppende stadshart worden voor de detailhandel, maar ook voor evenementen. Voor reuring moet je daar straks zijn."Nadat een geïnteresseerde in de zaal een opmerking maakte over het parkeerbeleid in Assen ("Veel te duur!"), benadrukten de plannenmakers vooral dat de Assenaren positief moeten zijn. "Als we maar vaak genoeg zeggen dat assen leeg is en het parkeren kneiterduur, dan wordt de stad inderdaad wel leeg," zegt Hilko Folkeringa, directeur van De Nieuwe Kolk. "We vinden elkaar vaak in de negativiteit. Maar laten we nou met elkaar de schouders eronder zetten."Er was zo'n 240 man aanwezig bij de presentatie.