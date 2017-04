Hurry-Up coach Vlijm: Dit is een gemiste kans

HANDBAL - Martin Vlijm baalde flink van de nederlaag van Hurry-Up tegen Aalsmeer. Logisch, want na vele pieken werd de belangrijkste wedstrijd tot nu toe een teleurstelling. In de halve finale van de beker bleek de formatie van de Amsterdammer allesbehalve in topvorm. "Dit is een gemiste kans, maar ja dit hoort ook bij sport. Ik win heel graar, maar nu moet ik ook maar eens leren verliezen."

Vlijm vervolgt: "Onze dekking was vandaag niet aanwezig, waardoor onze keeper niet zijn gebruikelijke niveau haalde. We hebben de laatste weken zoveel gepiekt en uitgerekend vandaag, op een verkeerd moment, hebben we onze dag niet."De oefenmeester wist voorafgaand aan het duel al dat Aalsmeer een pittige tegenstander zou worden. "Aalsmeer is één van de sterkste ploegen, samen met Volendam en LIONS, maar dat betekent niet dat je teveel respect moet tonen. En dat deden we wel, vooral richting hun cirkelspeler. Daarnaast hadden we veel moeite met Remco van Dam. Zij konden hun geliefde spelletje continu blijven spelen en dan weet je, omdat ze al zolang samen spelen, dat het een hele zware dobber gaat worden. Eigenlijk moet je dan elke aanval zelf scoren. Dan kan je het duel winnen met 40-39 ofzo, maar aanvallend waren we op een gegeven moment teveel afhankelijk van Vaidas Trainavicius."Bij de stand van 12-8 leek Hurry-Up in de eerste helft een belangrijk gat te slaan, maar kon dat gat niet groter maken en zelfs niet consolideren. "We maakten drie technische fouten en onze cirkelspeler twee opgelegde kansen, waardoor de voorsprong binnen no time verdwenen was."Dat Aalsmeer op het juiste moment wel lijkt te pieken is volgens Vlijm niet zo heel gek. "Zij hebben het hele seizoen niet veel hoeven doen. Ze lieten het in de BENE-League al snel lopen en zaten daarna in een hele gemakkelijke kampioenspoule. Voor ons was dat toch anders. Wij hebben de laatste twee maanden heel veel moeten pieken. In Europees verband, maar ook in de kampioenspoule."De eerste finale gaat dus aan de neuzen van de Zwartemeerders voorbij, maar Hurry -Up heeft nog twee ijzers in het vuur: de Europacup en de landstitel. "Als je realistisch bent is de kans op een finale het grootst in de strijd om het kampioenschap", aldus Vlijm. Hurry-Up start de kruisfinale, die gaat over twee duels, met een thuiswedstrijd. Volgende week woensdag komt regerend landskampioen en -bekerwinnaar LIONS naar Drenthe en zes dagen later (drie dagen na de eerste halve finalewedstrijd in de Europacup tegen Sporting Club Portugal) wacht de return in Sittard. "We hebben wel aangevraagd om de return later in de week te spelen, maar ik snap LIONS ook wel. Ze hebben elke dag beschikking over de sporthal, behalve in die week. Het is niet anders. Dat is inherent aan ons succes."