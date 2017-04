Zuidlaarder voetbalcubs stemmen over fusie

Wat wordt de nieuwe naam van de fusieclub in Zuidlaren?

VOETBAL - Op een buitengewone Algemene Leden Vergadering van de drie Zuidlaarder voetbalverenigingen, ZFC Zuidlaren, DSZ'16 en Zuidlaren'87 wordt er vanavond gestemd over een nieuwe fusieclub in het dorp.

Vooral de situatie tussen de twee veldvoetbalverenigingen, ZFC Zuidlaren en het vorig jaar opgerichte DSZ'16, is verre van optimaal. De ene club (ZFC) speelt haar thuisduels op het oorspronkelijke complex in Zuidlaren terwijl DSZ'16 in Zuidlaarderveen speelt.



Te hoge kosten, keuze op zondag

Iets meer dan een jaar geleden was het hommeles in Zuidlaren. Het toenmalig bestuur draaide het prestatievoetbal op de zaterdag, uit kostenoverweging, de nek om. De keuze viel op zondag en dat was, zeker gezien de sportieve prestaties, opmerkelijk aangezien zaterdag 1 bovenin de 2e klasse speelde en zondag 1 vocht tegen degradatie uit de 3e klasse.



DSZ'16

Om toch op zaterdag te kunnen spelen in Zuidlaren, op prestatief niveau, werd DSZ'16 opgericht. Maar vanwege de 'oorlog' tussen de twee clubs werd DSZ'16 genoodzaakt een ander complex te zoeken. Dat werd dus het veld van vv Zuidlaarderveen. Met twee seniorenteams en twee jeugdteams telde DSZ'16 meer dan 100 leden.



Strijdbijl is begraven

Inmiddels is de strijdbijl tussen de twee clubs begraven en kijken de besturen van ZFC Zuidlaren en DSZ'16 naar de toekomst, waarbij de jeugd weer op één complex en voor dezelfde club moet gaan spelen. Het spelen van prestatievoetbal moet zowel op zaterdag als zondag mogelijk zijn. Het getouwtrek om spelers is daarmee van de baan, de uitstraling van de club zal weer een stuk positiever zijn en de discussie in het dorp kan een halt toe geroepen worden, zo oordeelden de verenigingen.



Leden beslissen

Eind maart werden de plannen aan de leden bekendgemaakt en vanavond om 20.30 uur moet er dus gestemd worden tijdens de Algemene Leden Vergadering.



Nieuwe naam en nieuwe clubkleuren

Bij een fusie tussen clubs hoort natuurlijk een nieuwe naam. De Zuidlaarder Fusie Club Zuidlaren wordt dan opgeheven, net als DSZ'16 en zaalvoetbalclub Zuidlaren'87. Ook wordt er vanavond, bij een 'ja', gestemd over de clubkleuren.

Door: Niels Dijkhuizen Correctie melden