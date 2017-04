Jumbo spant kort geding aan tegen vakbonden

BEILEN - Jumbo spant een kort geding aan tegen de vakbonden FNV Handel en CNV Vakmensen.

Personeelsleden van de distributiecentra van de supermarkt voeren actie, omdat cao-onderhandelingen afgelopen week vastliepen.Jumbo zegt dat de vakbonden weigeren aan de onderhandelingstafel te verschijnen, ondanks meerdere uitnodigingen. Het bedrijf noemt de acties 'prematuur' en 'disproportioneel'. De schade die door de acties van de vakbonden ontstaat, wil Jumbo verhalen op de bonden.Het bedrijf wil niet alleen afspraken maken over loonontwikkeling, maar ook over zaken als behoud van vaste banen en extra investeringen in scholing. Jumbo bood de medewerkers onlangs een loonsverhoging van 1,5 procent , maar de medewerkers willen 2,5 procent. De supermarktketen zegt dat de lonen bij Jumbo al hoger zijn dan elders in de branche.Gisteren was er een landelijke actiedag. Medewerkers van het distributiecentrum in Beilen gingen naar het hoofdkantoor , net als het personeel uit Breda, Elst, Raalte, Veghel en Woerden. In totaal ging het om zo'n driehonderd mensen.