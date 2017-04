Chefkok De Groene Lantaarn gaat koken op de Malediven

Jarno Eggen (foto: Jeroen Willems/RTV Drenthe)

ZUIDWOLDE - Chefkok Jarno Eggen van tweesterrenrestaurant De Groene Lantaarn in Zuidwolde gaat de grens over met zijn kookkunsten. Op de Malediven gaat hij in oktober een week lang koken, samen met vijf andere chefkoks.

De koks gaan de diners verzorgen van twee luxe resorts op de eilandengroep en de kookreis wordt afgesloten met een kookwedstrijd tussen de koks. Het is de tweede keer dat de groep zo'n soort reis maakt, vorig jaar gingen ze naar Thailand.



"Je kookt eigenlijk hetzelfde als thuis. Ik laat een stukje Drenthe zien op de Malediven. Ik heb veelvuldig contact met de chef daar en geef mijn ingrediënten door. Wat er niet te krijgen is, neem ik zelf mee voor zover dat kan", zegt Eggen.



Geen vakantie

Het lijkt natuurlijk mooi, een week lang koken op de Malediven. Maar Eggen ziet het niet als een vakantie. "Pure ontspanning is het niet. Twee weken geleden ben ik ook naar het buitenland geweest. Er is helemaal niets. Thuis kun je alles blindelings pakken. Als je ergens anders bent, heb je wat meer tijd nodig." Als Eggen naar de Malediven vertrekt, is zijn restaurant De Groene Lantaarn in Zuidwolde tijdelijk dicht.



Thuiskomen

De chefkok moet er overigens niet aan denken om zich definitief te vestigen op de Malediven of in een ander zonnig oord. "Ik zeg altijd maar zo: weggaan is mooi, maar thuiskomen is nog veel mooier. Drenthe is onze plek. Het is hartstikke leuk om een weekje in de zon te zitten. Maar als ik thuiskom en ik ruik de frisse, Hollandse lucht weer, dan word ik altijd heel erg blij."