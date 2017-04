Meer vluchten naar Lanzarote vanaf Eelde

Neckermann gaat vanaf deze winter twee keer per week vluchten naar Lanzarote aanbieden (foto: RTV Drenthe)

EELDE - Vanaf deze winter komen er twee vluchten per week tussen Groningen Airport Eelde en het Canarische eiland Lanzarote.

Voorheen vloog luchtvaartmaatschappij Neckermann één keer per week vanaf de Drentse luchthaven naar Lanzarote.



Meer vraag

“Naast Gran Canaria is er steeds meer vraag naar Lanzarote vanuit de noordelijke provincies. Dit heeft ons doen besluiten om dit populaire Canarische eiland twee keer per week zonder tussenlanding vanaf Groningen aan te bieden”, zegt Reinoud Koot van Neckermann Reizen.



Boekingen

Neckermann zegt dat er al 'aardig' wat boekingen binnen zijn voor de eerste wintervlucht, die op 1 november vertrekt. En dat is vrij uniek volgens de luchtvaartmaatschappij, omdat het dan geen schoolvakantie is.