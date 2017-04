Ondernemend Coevorden wil verplicht investeringsfonds

Ondernemers Coevorden willen investeringsregeling (Foto: Archief RTVDrenthe)

COEVORDEN - Er moet een bedrijven investeringsregeling komen voor vier industrieterreinen in de stad Coevorden. Dat vindt de koepelorganisatie Ondernemend Coevorden. "We moeten eigen verantwoordelijkheid nemen, nu de overheid zich steeds verder terug trekt", aldus voorzitter Gerrie Westenbrink.

Westenbrink hield dinsdagavond een pleidooi tijdens een commissievergadering van de gemeente.



Draagvlak

Alleen als de gemeente met de regeling instemt en als er voldoende draagvlak is bij de bedrijven komt dat verplichte fonds er. De raad is er positief over. "En ik verwacht dat ook de ondernemers er voor zullen zijn", aldus Westenbrink.



Ongelijkheid

Het verplicht bijdragen aan zo'n fonds moet een einde maken aan de ongelijkheid. "Nu is het zo dat ongeveer de helft van de ondernemers niet bijdraagt aan de financiering van gezamenlijke kosten en projecten. Dat is natuurlijk heel vervelend."



Enquête

Ondernemers op de vier bedrijventerreinen kunnen zich na het formele raadsbesluit volgende maand via een enquête uitspreken. Als het fonds er komt gaan ze maximaal 1.300 euro per bedrijf per jaar betalen. Met de opbrengst kan onder andere cameratoezicht worden gerealiseerd en kan er meer aandacht komen voor parkmanagement.