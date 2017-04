Stelling: De panda's hadden beter in China kunnen blijven

RHENEN - De twee Chinese reuzenpanda's Wu Wen en Xing Ya komen vandaag aan in Nederland.

Na zestien jaar onderhandelen komen de beesten eindelijk naar Ouwehands Dierenpark in Rhenen. Een Chinese verzorger reist met ze mee en er zijn kilo's bamboe in het vliegtuig om ervoor de zorgen dat de panda's niks tekort komen.China schonk de panda's in oktober 2015 symbolisch aan Nederland. Ze blijven maximaal vijftien jaar in het dierenpark en moeten dan weer terug naar China.Het zal voor de panda's wel even wennen zijn in Nederland. "Ze zullen vooral last krijgen van hun darmen. Als ze naar een nieuw verblijf gaan, eten ze de eerste twee of drie dagen niets. Ze kunnen zelfs gewicht verliezen", zegt een Chinese pandaverzorger.In Ouwehands Dierenpark is een 9.000 vierkante meter groot pandaverblijf gebouwd. Kosten: zeven miljoen euro. En dat zijn niet de enige uitgaven. De dierentuin betaalt jaarlijks een miljoen dollar aan China. Dat geld wordt gebruikt voor de pandabescherming daar.Het kost miljoenen euro's, de panda's raken van slag door de lange reis en dan moeten ze ook nog terug. Is het eigenlijk wel een goed idee om de twee reuzenpanda's naar ons land te halen?