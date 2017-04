Bed and breakfast uit Assen misschien wel de beste van Nederland

Logement no5 in Assen (foto: Google Streetview)

ASSEN - Bed and Breakfast Logement no5 aan het Van der Feltzpark in Assen is een van de drie genomineerden voor de titel Beste Bed and Breakfast van 2017.

De Stichting Bed and Breakfast organiseert de verkiezing voor de tiende keer. Op 10 mei wordt de winnaar bekend.



Logement no5 gaat de strijd aan met bed and breakfasts uit Den Oever in Noord-Holland en het Brabantse Budel.



De drie kanshebbers krijgen volgens de organisatie de meeste punten in de zogeheten 5-tulpencategorie. Dat is het officiële classificatiesysteem voor bed and breakfasts in ons land. Bovendien krijgen de genomineerden hoge waarderingen op internet.