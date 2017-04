Man uit Nietap zoekt behulpzaam stel na heftig fietsongeluk

Peter Huizenga (foto: eigen foto)

NIETAP - Wie zijn de man en vrouw die hem vorig jaar na een heftig fietsongeluk te hulp schoten? Op die vraag zoekt Peter Huizenga uit Nietap het antwoord.

"Het ongeluk gebeurde op het fietspad tussen Norg en Donderen, vlak bij theehuis De Bosrand. Een man kwam ineens vanaf de picknickplek het fietspad op. Ik reed op een e-bike en moest hard remmen. Daarbij werd ik van mijn fiets gelanceerd", vertelt Huizenga.



Hulp

Een man en vrouw zagen het gebeuren en boden meteen hulp. Ze belden de ambulance en bleven de hele tijd bij Huizenga. "Ik heb hun gegevens opgeschreven, maar ben het papiertje kwijtgeraakt. Ik hoop toch nog weer met ze in contact te kunnen komen, want ik wil ze heel vriendelijk bedanken en een bos bloemen geven."



Gewond

Bij het ongeluk op 7 september vorig jaar raakte Huizenga zwaargewond. "Het is niet al te best afgelopen. Ik had mijn ribben gebroken, een arm uit de kom en een geperforeerde long. In totaal heb ik elf dagen in het ziekenhuis gelegen", vertelt Huizenga. Inmiddels gaat het beter met hem, hoewel hij nog wel onder behandeling is bij een fysiotherapeut.



Huizenga hoopt dat de mensen die hem hebben geholpen, zich bij hem melden. Zij kunnen hem bellen via 06-13439996.