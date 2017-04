Nog onduidelijk vanaf wanneer NS langere treinen inzet

ASSEN - De Nederlandse Spoorwegen beloven zo snel mogelijk met langere treinen te komen op het traject Zwolle - Groningen. Maar wanneer die langere treinen er komen, is nog niet bekend.

In de spits en in het weekend zijn de treinen structureel te kort, waardoor veel reizigers moeten staan.Volgens een woordvoerder wordt er naar een oplossing gezocht, maar is het niet eenvoudig om op korte termijn meer materieel te regelen. "We weten dat de treinen heel vol zijn, vooral in de weekenden, maar ook doordeweeks", zegt een woordvoerder.Gedeputeerde Brink meldde eerder dat de problemen zijn verholpen vanaf 1 mei, maar dat wil de NS niet bevestigen. "De langere treinen zijn nog niet geregeld. Op welke termijn dit wordt gerealiseerd, weten we nog niet", aldus de NS-woordvoerder.