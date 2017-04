Raoul Schaapman is voorleeskampioen van Drenthe

De winnaar met de beker (foto: Edwin van Stenis)

ASSEN- Tijdens de regionale voorronde van de Nationale Voorleeswedstrijd is Raoul Schaapman Drents Kampioen geworden. Dat maakte juryvoorzitter Herma Stroetinga zojuist bekend.

"Ik vind dat iedereen hier heel goed heeft voorgelezen. Ik vind lezen leuk en vooral dat ik het publiek kan meenemen in wat ik vertel", zegt de blije winnaar.



Raoul zit op OBS De Vlonder in Emmen. Hij vindt dat veel meer kinderen moeten lezen. "In mijn klas zijn te weinig kinderen die zelf lezen". Hier wil Raoul dan ook verandering in brengen. De prijs, een grote beker komt op zijn kamer te staan.



Meer lezen

De Nationale Voorleeswedstrijd is een initiatief van Stichting Lezen en de bibliotheken in Nederland. Zij vinden dat kinderen vaker een boek moeten pakken. De wedstrijd is voor de basisschoolkinderen uit groep 7 en 8. In Drenthe zijn er inmiddels verschillende voorrondes geweest. In Assen, in het ICO-gebouw, mochten vandaag de twaalf afgevaardigden uit de Drentse gemeenten hun beste beentje voorzetten.



Hij mag onze provincie op 17 mei vertegenwoordigen in de landelijke finale. Die is in de schouwburg van Amstelveen.