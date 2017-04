MeerSport voor meer sport in wijk Emmermeer in Emmen

De nieuwe naam van de dubbele gymzaal onthuld (Foto: Ronald Oostingh / RTV Drenthe)

EMMEN - Dat de wijk Emmermeer een nieuwe, grotere gymzaal kreeg dat was al bekend. Maar de naam? Die was nog onduidelijk. Tot vandaag. Vanochtend maakte wethouder Jan Bos samen met een aantal prijsvraagwinnaars de door hun verzonnen naam bekend.

MeerSport, zo gaat de nieuwe dubbele gymzaal heten. De onthulling leidt tot veel blije gezichten, het is namelijk weer een stap in de richting naar een nog sportiever Emmermeer. Waar binnenkort meerdere sporten binnen beoefend kunnen worden.



Dubbele gymzaal

De nieuwe accommodatie is niet zomaar een sporthal, het is een zogenoemde dubbele gymzaal. "Aan beide zijden komt een ingang en kleedruimtes. De zaal kan ook gescheiden worden zodat je beide hallen tegelijk kunt gebruiken", vertelt een enthousiaste Geert Wubs namens de wijkvereniging Emmermeer.



Wubs stelt dat de nieuwe hal hard nodig is in de wijk. Emmermeer is flink aan het verjongen en de afgelopen jaren zijn de basisscholen flink gegroeid. "Diverse sportverenigingen en vier scholen gaan gebruik maken van de dubbele gymzaal", vertelt Wubs. En de vorige gymzaal, zo'n zestig jaar oud, die kon echt niet meer: "De hoogte van het plafond was te laag en we hadden regelmatig problemen dat er iets niet werkte."



MeerSport

"En die oude gymzaal was ook veel te klein, dat was stom", vertelt Jona Kamp. De basisscholier uit de wijk is een van de vijf mensen die de naam MeerSport verzon en naar de gemeente stuurde. Die had samen met de wijkvereniging een prijsvraag bedacht om zo tot de naam van de nieuwe hal te komen. "Nou, ik dacht aan de naam Emmermeer, daar heb ik een stukje uitgehaald en ik dacht aan sport", aldus Kamp over het creatieve proces dat vooraf ging aan het bedenken van de naam.



MeerSport blijkt een multifunctionele naam, want de leerlingen van de vier basisscholen in de wijk die er gebruik van gaan maken, kunnen nu meer sporten beoefenen in de dubbele gymzaal. "Je kan er nu bijvoorbeeld ook in zaalvoetballen en handballen, dat kon in de oude zaal niet", vertelt een trotse Kamp. En dat hij een van de bedenkers is van de naam, dat is best stoer natuurlijk: "Ook omdat 'ie heel lang blijft staan, en dan kan ik daar de hele tijd naar blijven kijken."



Klaar voor de start

Het is nog even wachten totdat de basisscholieren kunnen voetballen, rennen en gymmen in de zaal. In oktober moet het 1,3 miljoen kostende project volgens de gemeente klaar zijn. Dan is het tijd voor meer sport in MeerSport.

Door: Ronald Oostingh