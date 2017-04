Koninklijke onderscheiding voor wielersportfanaat Jan Moek

Wethouder Henk Heijerman spelt het lintje op bij Moek (foto: Van Oost Media) Jan Moek uit Gieten krijgt een koninklijk lintje (foto: Van Oost Media)

GIETEN - Jan Moek, voorzitter van de Stichting Wieler Promotion Oostermoer, is vanavond benoemd tot Lid in de Orde van Oranje Nassau.

De 63-jarige Moek heeft zich vanaf de begin jaren '80, met name op sportief gebied, ingezet voor de samenleving.



Hij krijgt de koninklijke onderscheiding vanwege zijn verdiensten voor met name de wielersport. Hij is betrokken geweest bij onder meer de Super Prestige, Hondsrug Classic, Holland Ladies Tour, NK's veldrijden en het WK veldrijden. Daarnaast ook vanwege zijn activiteiten bij de Toerfietsclub Gieten, waar hij mede-oprichter van is, en de IJsvereniging Gieten-Bonnen.



Het lintje werd door wethouder Henk Heijerman opgespeld.