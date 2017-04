Organisaties willen investering van 100 miljoen voor nationale parken

Het Dwingelderveld is een van de nationale parken in Drenthe (foto: Fred van Os/RTV Drenthe)

ASSEN - De overheid moet financiële steun geven aan de nationale parken van Nederland. Dat vinden negen organisaties, waaronder Natuurmonumenten.

In een brief die vandaag naar kabinetsformateur Edith Schippers gaat, wordt 100 miljoen euro gevraagd voor de komende acht jaar.



"Nederlanders moeten weer trots worden op de nationale parken. Daar is door de organisaties zelf aan gewerkt, maar als je die ambitie wilt waarmaken, moet je investeren", zegt Alje Zandt van Natuurmonumenten. Met het geld willen de initiatiefnemers de parken aantrekkelijker maken, voor onder meer toeristen.



"In Drenthe zijn er drie nationale parken, die op zichzelf vrij klein zijn. Een deel van het tussenliggende landschap is ook waardevol. Maar als je dat echt weer mooi wilt maken, dan vraagt dat om investeringen", aldus Zandt.