Friesland betaalt niet mee aan Groningen Airport Eelde

Friesland wil niet investeren in Groningen Airport Eelde (foto: RTV Drenthe)

EELDE - De provincie Friesland gaat geen geld investeren in Groningen Airport Eelde (GAE). De provincie Drenthe had Friesland een brief gestuurd om te polsen of de Friezen iets in een investering zien.





De provincie Friesland steunt een lobby naar Den Haag wel, maar wil zelf dus niet investeren.



