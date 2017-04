Vakbond FNV wacht uitspraak kort geding af en blijft actievoeren

BEILEN - Vakbond FNV Handel gaat door met actievoeren en wacht het door Jumbo aangespannen kort geding af.

Het kort geding dient morgen om half twee. Jumbo vindt de acties voor een betere cao bij de distributiecentra 'prematuur' en 'disproportioneel' en wil de schade verhalen op de vakbonden."Het is Jumbo's goed recht om naar de rechter te stappen", zegt Geert Jan Middelbos van FNV Handel. "De rechter zal zich dan uitspreken over wie er in principe gelijk heeft.""Er zijn bepaalde uitspraken door Jumbo gedaan waar we niet mee verder konden. Jumbo wilde dat we direct een looneis gingen invullen. Dat wilden wij niet, omdat het niet het totaalplaatje was waar wij het over willen hebben, maar een onderdeel van. Jumbo bleef daar op hameren. Toen hebben wij gezegd: op deze manier kunnen we gewoon niet meer onderhandelen", aldus Middelbos.De vakbondsman vindt het ook vreemd dat Jumbo schade wil verhalen op de bonden. "Gisteren werd er nog gezegd door Jumbo dat er absoluut geen schade was van de acties van de vakbonden en nu ineens is er paniek en zou er wel schade zijn.""We willen er op een goede manier uitkomen en als er dan een rechter uitspraak over moet doen, dan is dat maar zo", aldus Middelbos