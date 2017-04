Worstendief ontloopt celstraf

De man stal droge worsten in een supermarkt (foto: RTV Drenthe)

HOOGEVEEN - Een 51-jarige man uit Hoogeveen is voor het stelen van acht droge worsten veroordeeld tot een werkstraf van veertig uur.

De man was niet bij de zitting en de rechter had eigenlijk al besloten dat de worstendief twee weken de cel in moest. Maar juist op dat moment zwaaide de deur open en stapte de 51-jarige laatkomer de rechtszaal binnen. Hij mocht alsnog zijn kant van het verhaal doen. De rechter besloot daarop geen cel- maar een werkstraf op te leggen.



De Hoogevener werd vorig jaar in juli betrapt op de diefstal. Een klant zag hoe de man met de verpakkingen langs de kassa liep zonder te betalen. De klant sloeg alarm en medewerkers van de supermarkt zetten een achtervolging in. De droge worsten vielen tijdens de vlucht uit de jaszakken. De man heeft een ellenlang strafblad en kampt met een verslavingsprobleem. Hij wordt op dit moment behandeld. De rechter wilde dit niet doorkruisen.