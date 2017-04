'Heel veel kinderen gaan schaken leuk vinden'

Basisschool Theo Thijssen in Assen (foto: RTV Drenthe)

ASSEN - Op basisschool Theo Thijssen in Assen is begonnen met de voorbereidingen van het landelijke Jeugd-Schaak-Kampioenschap. Dat wordt over twee weken in Assen gehouden.

Op het schoolplein mochten de leerlingen een soort 'levend schaakspel' spelen. Zo leerden ze de functies van de verschillende schaakstukken. Ze speelden op schaakborden van onder meer 4x4 en 6x6 vlakken, zodat het spel gemakkelijker werd.



Schaken leuk gaan vinden

"Wat we bereiken is dat heel veel kinderen schaken leuk gaan vinden. En ze zullen allemaal zeggen: ik schaak! Terwijl het een kleiner bord is en minder stukken, maar laat de kinderen maar lekker denken dat ze kunnen schaken", zegt Jozias Hillenkamp, de bedenker van het schaakspel voor scholen.



Leer-effecten

De komende weken worden op meer scholen op kleinere velden geoefend. De Rijksunversiteit voert op een aantal deelnemende scholen onderzoek uit naar de leer-effecten van de schakende kinderen. "Het heeft vooral te maken met de eigenschappen die het schaakspel heeft, dat je een plan moet maken en dat je je in moet leven in je tegenstander. Dat helpt gewoon bij alle vakken die je op school voor de kiezen krijgt, zoals rekenen en taal", zegt Hillenkamp.



Bij het Nederlands Kampioenschap doen in totaal 112 kinderen mee van wie er negen uit Drenthe komen.

Door: Matthijs Holtrop