Taakstraf voor oplichting via Marktplaats

Taakstraf voor oplichting via Marktplaats (foto: Archief RTV Drenthe)

ASSEN - Een 34-jarige man uit Groningen is woensdag door de politierechter veroordeeld tot een taakstraf van 50 uur. Hij heeft vijf mensen in Drenthe, Groningen en Friesland via Marktplaats opgelicht.

De man bood op de verkoopsite concertkaartjes en andere uitjes aan. Belangstellenden betaalden, maar ontvingen niets. Zij deden aangifte, waarop de politie een onderzoek startte. De agenten kwamen uit bij de rekening van de Groninger.



De man zei dat hij zelf slachtoffer was van oplichting. Maar de rechter veegde dit verhaal van tafel.