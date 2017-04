Opknapbeurt park Oosterhesselen klaar: ‘Het zorgt voor saamhorigheid’

Inwoners van Oosterhesselen bezig met de laatste klusje (foto: Steven Stegen/RTV Drenthe)

OOSTERHESSELEN - Op 17 december begonnen ze aan de klus, de ongeveer veertig vrijwilligers in Oosterhesselen. Een paar maanden later is de klus geklaard en ligt het Zuster Mohr Park er weer netjes bij.

De opknapbeurt is geslaagd en heeft voor meer saamhorigheid gezorgd.



Even wennen

Wilfried Reuvers, specialist op het gebied van landschapsinrichting, kijkt met een tevreden blik naar de inwoners die vandaag de laatste klusjes nog klaren. “Mensen hebben dingen gedaan waarvan zo vooraf nooit hadden gedacht dat ze het kunnen. Het was even wennen, maar het is prachtig geworden.”



Ingeburgerd

De vrijwilligers vinden dat ook. Ze kunnen vanaf nu, net als de andere inwoners, genieten van het vernieuwde park. “Ik woon hier sinds oktober en ben gelijk gaan helpen. Ik ben nu gelijk ingeburgerd en ken alle oude mannen uit het dorp”, lacht vrijwilliger Peter. “Door deze klus samen te doen zijn we als inwoners dichter bij elkaar gekomen, het zorgt voor meer saamhorigheid", zegt een andere inwoner.



Ooievaarsnest

Het is nu aan de natuur zelf om voor de ‘finishing touch’ te zorgen, gras, bloemen en bomen moeten nu gaan groeien en het mooie plaatje compleet maken. En wat ook mooi is: het ooievaarsnest in het park heeft ook weer bewoners.

Door: Steven Stegen Correctie melden