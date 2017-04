Menora uit Assen in de race voor een wereldrecord?

Menora ingezet voor wereldrecordpoging (foto: archief RTV Drenthe)

EENRUM/ASSEN - De grote Menora die in 2013 aan de Kop van de Vaart in Assen stond, wordt dit najaar inzet van een wereldrecordpoging. Dat maakt kaarsenmakerij Wilhelmus in Eenrum bekend.

Het bedrijf kocht de zevenarmige joodse kandelaar voor 871 euro via een online-veiling. Inmiddels is de menora ontmanteld en wordt het opgeknapt.



"De kandelaar heeft een paar jaar geen onderhoud gehad. We gaan hem even mooi maken", zegt Ilse Zijlstra van de kaarsenmakerij.



Guiness Book of Records

Het zeven meter hoge en acht meter brede object wordt daarna ingezet om in het Guiness Book of Records te komen. "Welk record we exact willen vestigen zoeken we nog uit", aldus Zijlstra.



"We moeten iets met de omvang van het grote object. Of we gaan voor de grootste Menora, of we gaan voor de grootste kaarsen op de menora of misschien kunnen we wel een record vestigen van grootste kandelaar, dat zoeken we uit."



Inspiratie

"We zijn geïnspireerd door onze buurman die in Eenrum het kleinste hotel van de wereld heeft. Bij de opening van zijn hotel vestigde hij twee wereldrecords, namelijk van kleinste hotel, maar er werd ook wijn geschonken uit de grootste fles Beaujolais ter wereld. Wij dachten: zoiets kunnen wij ook", zegt Zijlstra namens de kaarsenmakerij.



De Menora werd door interieurbouwer Edze de Haan gemaakt als blikvanger voor de tentoonstelling over de Dode Zeerollen in het Drents Museum in Assen.