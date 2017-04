IJshal Assen moet een miljoen bezoekers per jaar trekken

Een schets van de ijsbaan in Assen (beeld: VolkerWessels) Een schets van de ijsbaan in Assen (beeld: VolkerWessels) Een schets van de ijsbaan in Assen (beeld: VolkerWessels)

ASSEN - De nieuw te bouwen ijsbaan in Assen moet bijna een miljoen bezoekers per jaar gaan trekken, blijkt uit een presentatie van projectontwikkelaar VolkerWessels die in handen is van RTV Drenthe.

Het sneeuwattractiepark dat ook in het complex moet komen, zorgt met 400.000 bezoeken voor bijna de helft van het totaal aantal gasten. Leden van de verenigingen zorgen voor 205.000 bezoeken. Recreanten, mensen die afkomen op evenementen en wedstrijden, zorgen voor de rest van het aantal bezoeken. "Gebruikers, verenigingen en exploitanten hebben de bezoekersaantallen voor 80 procent onderschreven", aldus VolkerWessels.



Kosten

De projectontwikkelaar wil meer dan alleen een schaatsbaan, volgens VolkerWessels is alleen een ijsbaan niet rendabel. "Een multifunctioneel gebouw kost weliswaar meer, maar levert ook veel meer op dan het kost en is daardoor rendabel", schrijft de projectontwikkelaar.



De totale kosten voor de ijshal worden geraamd op 40 miljoen euro. Een deel van dat geld, 10 miljoen euro, heeft de projectontwikkelaar zelf in kas. 15 miljoen wordt geleend van de bank en de overige 15 miljoen moet komen uit subsidies.



Twee plannen

De door de provincie uitgeloofde subsidie voor het ijsplan dat als eerste financieel onderbouwd zou zijn, is in de plannen van VolkerWessels meegerekend. Hoogeveen heeft ook een ijsbaanplan en dat is anderhalve week geleden ingediend bij de provincie. Het is onduidelijk in hoeverre het plan in Assen nog kans maakt op het geld. Hoogeveen en Assen zijn beide al een paar jaar bezig met plannen voor een kunstijsbaan. De provincie neemt naar verwachting deze zomer een besluit over de ijsbaanplannen.



Overeenkomsten

VolkerWessels zegt inmiddels intentieovereenkomsten te hebben met exploitanten voor het sneeuwattractiepark, het ijscomplex, de horeca en met scholen. De verhuur van het complex moet per jaar 2,5 miljoen euro opbrengen, onder andere om leningen te kunnen aflossen.

Door: Jeroen Kelderman Correctie melden