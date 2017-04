Video: Autohandelaar vindt mortiergranaat uit Tweede Wereldoorlog

EMMEN - In Emmen is een mortiergranaat uit de Tweede Wereldoorlog tot ontploffing gebracht. De granaat werd gevonden bij het autobedrijf van Jacco van der Reijd.

"Wij waren een rondje aan het lopen, toen ik in de berg afval een ijzeren staaf zag liggen. Nadat ik er twee keer tegen aan had geschopt, merkte ik dat het zwaarder was dan gebruikelijk", zegt Van der Reijd tegen RTV Noord De granaat was helemaal verroest, bleek toen Van der Reijd hem oppakte. "Ik zag dat de achterkant nog dicht was en voorop was de kop zelfs nog aanwezig."Zes dagen lang lag de mortiergranaat op het terrein van het autobedrijf. "De Explosieven Opruimingsdienst (EOD) zou voor het weekend al komen, maar het explosief heeft uiteindelijk bijna een week op mijn terrein gelegen. Er was geen gevaar voor de omgeving, want hij werd bewaard tussen grote zandhopen", zegt Van der Reijd.Van der Reijd vindt het wel jammer dat de granaat tot ontploffing is gebracht. "Ik had zo'n mortiergranaat graag schoon laten maken en op mijn balie gezet van mijn bedrijf", grapt Van der Reijd. "Ik zal de EOD voorstellen om te ruilen met een onschadelijk exemplaar."