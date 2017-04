LTC en hoofdtrainer Bruinsma per direct uit elkaar

Gerwin Bruinsma

VOETBAL - Gerwin Bruinsma is niet langer hoofdtrainer van LTC uit Assen. De oefenmeester, die bezig was aan zijn tweede seizoen bij de zaterdagtweedeklasser, heeft dit in goed onderling overleg met het bestuur besloten.

LTC vecht tegen degradatie en staat nog net boven de rechtstreekse degradatiestreep, maar de huidige 12e plek betekent wel dat de ploeg aan het einde van het seizoen promotie/degradatiewedstrijden zal moeten spelen. Een tweede degradatie in drie jaar tijd dreigt dus voor de Asser club.



Vertrouwen en ambitie

"Gerwin had onvoldoende vertrouwen in een goede afloop". aldus LTC-voorzitter Jan Rozema. "Bovendien was hij al eerder tot de conclusie gekomen dat de ambitie van een groot deel van de selectie niet strookte met zijn eigen ambitie, waardoor in de winterstop al was besloten om na dit seizoen niet met elkaar verder te gaan."



Intern oplossen

Het is nog onduidelijk wie het huidige seizoen als trainer zal afmaken. "Dat is best een lastige situatie", erkent Rozema. "Een trainer van buitenaf is langer dan vier weken bezig om het elftal te leren kennen. Dan kan het al te laat zijn. Daarom hopen we de ontstane situatie intern te kunnen oplossen."



Deze week wordt de training geleid door speler David Modderman.



Poortman

Volgend seizoen is Richard Poortman de trainer van LTC. Hij is nu nog werkzaam bij zondagtweedeklasser Stadspark uit Groningen.

Door: Niels Dijkhuizen Correctie melden