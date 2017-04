'Veel bezoekers op Voorjaarsmarkt in Zuidlaren'

ZUIDLAREN - Een dikke 150 paarden staan vandaag op de Voorjaarsmarkt in Zuidlaren.

"Er zijn veel bezoekers en de aanvoer is goed", meldt de marktmeester. Er zijn wel iets minder dieren dan vorig jaar. Dit jaar zijn er 167 paarden, in 2016 waren dat er 169. Ezels zijn er ook minder; nu 5, vorig jaar waren dat er 20.



Volgens de gemeente zijn paardenhandelaren tevreden over de markt. De handel en de prijzen zijn goed, er gaan meer dieren dan vorig jaar op export. Vanuit het buitenland, en met name Duitsland, is er net als voorgaande jaren ook veel belangstelling voor de markt.



Naast de paardenmarkt, is er ook een warenmarkt. Ook die is goed bezocht, zegt de gemeente.