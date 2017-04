Bezoekers kringloopwinkel in Tuk hebben last van penetrante lucht

Veertig bezoekers kregen last van hun ogen en keel (foto: Persbureau Meter)

TUK - In een kringloopwinkel aan de Boterweg in Tuk, vlakbij de Drentse provinciegrens, hebben ongeveer veertig bezoekers vanochtend last gekregen van hun ogen en keel.





Ze klaagden onder meer over prikkende en tranende ogen en keelpijn. In het pand werd een rare lucht geroken, waarna de bezoekers de klachten kregen. Alle bezoekers van de kringloopwinkel zijn inmiddels weer thuis. Welke stof in het pand is vrijgekomen weet de brandweer niet. Onderzoek heeft niets opgeleverd. De lucht is inmiddels uit het pand verdwenen, laat de brandweer tegen RTV Oost weten. Het pand is door de brandweer weer vrijgegeven.