Geen geld voor doorzetten Grachtenfestival in Meppel

Geen geld voor Grachtenfestival 2018 (foto: archief RTV Drenthe)

MEPPEL - Dit jaar vindt het laatste Grachtenfestival in Meppel plaats. Er is geen geld voor het organiseren van het Grachtenfestival in 2018.





Dit jaar organiseert Stichting Meppel Vol Vaart de dertiende en dus laatste editie van het festival op 9, 10 en 11 juni. De Meppeler Courant meldt dat de afwijzing van een belangrijke subsidieaanvraag door de provincie Drenthe de nekslag betekende voor de toekomstige edities van het Grachtenfestival. Die teleurstellende boodschap bracht voorzitter Arnold Schuurman eerder deze week de leden van Meppeler Handelsvereniging.