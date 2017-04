Werkstraf voor vrouwelijke katvanger Marktplaatsoplichting

Een 32-jarige vrouw uit Beverwijk stond haar rekening af aan internetoplichters (foto: Pixabay.com)

ASSEN - Een 32-jarige vrouw uit Beverwijk is door de politierechter in Assen voor internetoplichting veroordeeld tot een werkstraf van vijftig uur.

De vrouw woonde in Assen toen zij haar rekening af stond aan internetoplichters. Ze werd door deze criminelen als katvanger gebruikt.



Marktplaats

Een van de criminelen, een 29-jarige Assenaar, werd vorig jaar in april veroordeeld als hoofdverdachte in deze zaak tot 22 maanden cel, waarvan tien maanden voorwaardelijk. Zestig mensen gaven aan dat zij in de periode van maart 2013 tot maart 2014 via Marktplaats waren bedonderd. Ze kochten goederen, betaalden en ontvingen niets. Uit het hele land kwamen klachten. Uiteindelijk werd de bende opgerold.



'Weet van niets'

Op de rekening van de katvanger hadden drieëndertig mensen geld gestort. De oud-Assense zei dat ze niets wist van deze oplichting. Ze had haar pasje onder druk afgestaan. Maar de rechter vond het niet aannemelijk dat de vrouw hier niets van af wist. "Mevrouw is als kleine vis gebruikt in een grote oplichtingszaak".



De vrouw is eerder veroordeeld voor onder meer diefstallen.