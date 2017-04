Werkstraf voor hennepteelt in Assen

De man had 120 wietplanten (foto: RTV Drenthe)

ASSEN - Voor het kweken van hennep en diefstal van stroom is een 49-jarige man uit Assen veroordeeld tot een werkstraf van 120 uur. De kwekerij met 120 plantjes werden in juni aangetroffen.

Een hard zoemend geluid verraadde de kwekerij. Warmtecamera’s pikten op dat in de betreffende woning een kwekerij moest zitten. De agenten belden aan, een vrouw deed open.



De Assenaar gaf toe. Hij had eenmalig willen kweken. Een laag stof op de lampenkappen deed het vermoeden dat er eerder was geteeld. ‘Die lampen waren tweedehands. Daar lag al stof op’, zei de man.



De officier vond dat de man 10.000 euro had verdiend met het telen van hennep en vorderde dit bedrag op. De rechter zag onvoldoende bewijs dat hier sprake is van eerdere oogsten. Hij wees de vordering af.