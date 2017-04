'Rechtbank in Assen openhouden is een verstandige keuze'

Maria van de Schepop (foto: RTV Drenthe)

GRONINGEN/ASSEN - De rechtbank in Assen openhouden is een verstandige keuze gezien de belangrijke functie in Noord-Nederland. Dat zegt de nieuwe rechtbankpresident in Groningen Maria van de Schepop.

Van de Schepop wil niet de garantie geven dat de rechtbank openblijft: "Dat kan ik niet, want het is een politieke kwestie geworden. Maar de politiek heeft besloten dat er volwaardige rechtbanken open moeten blijven en dat is ook verstandig." Van de Schepop is nu een week aan het werk in Groningen.



Werkdruk

De werkdruk in de rechtbanken in Noord-Nederland is erg hoog, maar cijfers van zaken die langer dan een jaar blijven liggen, heeft de president niet. "We zijn het snel eens dat de werkdruk hoog is, maar we zijn continu op zoek naar goede en deskundige nieuwe rechters. Daarin staan we landelijk niet alleen, maar we hebben nu tien goede rechters in opleiding."



Persoonlijk accent

"Als het onrustig wordt in Nederland, dan wil ik dat mensen altijd het vertrouwen voelen om een zaak voor te leggen aan de rechter", zegt Van de Schepop. Ze hoopt dat de 'rechtstatelijkheid' bij de burgers toeneemt. "Ik hoop dat iedereen beseft dat rechters in pittige thema's uiteindelijk het laatste woord hebben."



Door: Matthijs Holtrop