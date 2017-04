Twee bedrijven in Assen beroofd van sigaretten

De dieven hebben in Assen sigaretten gestolen (foto: Pixabay.com)

ASSEN - Dieven hebben dinsdagochtend bij de Albert Heijn in de wijk Peelo en woensdagochtend bij het Gulf-tankstation aan de Zwartwatersweg in Assen sigaretten gestolen.

Het is niet duidelijk of het om dezelfde daders gaat. In beide gevallen hadden de dieven het gemunt op de voorraad sigaretten. De schuifdeuren werden opengebroken en de kasten met tabak geplunderd.De politie vraagt getuigen zich te melden.