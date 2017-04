Transportbedrijf Brinkman mag drie medewerkers niet op straat zetten

EMMEN/LEEUWARDEN - Transportbedrijf Brinkman uit Emmen mag drie medewerkers niet ontslaan. Dat bepaalde de rechtbank in Leeuwarden vandaag. Vakbond FNV had een zaak aangespannen tegen het transportbedrijf.

Het transportbedrijf uit Emmen wilde de drie medewerkers ontslaan. Maar de rechter bepaalde dat de medewerkers gewoon hun werk mogen doen.Volgens Edwin Atema van FNV Transport en Logisiek wilde het bedrijf de medewerkers ontslaan omdat "ze lastig waren". "Maar ze kwamen enkel op voor hun cao-rechten", zegt Atema. Als Brinkman de medewerkers niet aan het werk laat, dan krijgt het een last onder dwangsom die kan oplopen tot maximaal 10.000 euro.Het transportbedrijf moet bovendien met terugwerkende kracht het loon uitbetalen. "Ik vind het jammer dat het nodig was om de juridische weg te bewandelen. We hebben nooit iets geks aan Brinkman gevraagd, alleen waar we recht op hebben. Ik ben blij met de uitspraak en hoop snel weer aan de slag te kunnen", zegt vrachtwagenchauffeur en FNV-lid Erik Meijer."Je kunt het zien als drie keer is scheepsrecht", zegt Atema. "Eerder in december was er al een inval van de inspectie, omdat Brinkman chauffeurs uit Moldavië, Oekraïne en Polen tegen veel te lage lonen liet rijden. Toen kwam er in februari een vonnis in een rechtszaak die de FNV had aangespannen over de inzet van die chauffeurs, de betaling daarvan en naleving van rij- en rusttijden. Brinkman ziet deze werknemers als aanstichters van dat alles, maar deze werknemers hebben niet meer gedaan dan vragen om hun rechten."Volgens Atema zijn de drie medewerkers blij en opgelucht. "Ze gaan er, ondanks de juridische strijd, vanuit dat ze nog jarenlang voor Brinkman kunnen rijden."